На Алтае пьяный 41-летний мужчина тяжело ранил из ружья 13-летнюю дочь

Правоохранительные органы Республики Алтай задержали 41-летнего жителя села Турочак, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял входную дверь дома и тяжело ранил свою 13-летнюю дочь.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, преступление было совершено 12 января. Мужчина, подогрев себя спиртным, пришел к своей жене, которая надумала разводиться с ним. При этом с собой он прихватил ружье, пишет РИА Новости.

Женщина, увидев своего бывшего с оружием в руках, отказалась его впускать и удерживала входную дверь. Мать переживала за детей, которые находились на тот момент дома.

Но пьяного отца уже было не остановить - он выстрелил в дверь и ранил свою 13-летнюю дочь. Помощь ребенку не оказал, а вышел и дважды пальнул по окнам, после чего скрылся.

Девочку с тяжелым ранением пришлось госпитализировать в больницу. Ее горе-отца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине инкриминируется покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом.