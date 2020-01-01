Самолет перед посадкой сбросил топливо на школы в Лос-Анджелесе. 60 человек пострадали

Сегодня, 07:58

Александр Зуев

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Самолет перед посадкой сбросил топливо на школы в Лос-Анджелесе. 60 человек пострадали

Командир пассажирского «Боинга», вылетевшего в Китай, принял решение о возвращении в Лос-Анджелес после того, как были обнаружены неполадки в одном из двигателей. Перед посадкой пилоты сбросили лишнее топливо, которое попало на территорию 6-ти школ (5-ти начальных и одной средней), расположенных примерно в 30-ти км от аэропорта. 

Наибольшее количество людей – 20 детей и 11 взрослых – пострадали в начальной школе Park Avenue. Пострадавшим немедленно выдали халаты, чтобы они могли снять пропитанную топливом одежду. Прибывшие медики провели обследование и дезактивацию, обработав кожу мылом и водой. Одному мальчику топливо попало в глаза. Большинство пострадавших жаловались на зуд кожи. Однако всё обошлось без госпитализации.  

Между тем в авиакомпании Delta объявили, что «Боинг» благополучно приземлился. 

«Самолет благополучно приземлился после выброса топлива, которое требовалось в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса», –  приводит сообщение канал CNN.
США самолет топливо

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