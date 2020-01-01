Жители Забайкалья переправляли в колонию наркотики с помощью пневматической пушки

Сегодня, 17:21

Александр Зуев

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Жители Забайкалья переправляли в колонию наркотики с помощью пневматической пушки

В Краснокаменске (Забайкальский край) задержали трех местных жителей, поставлявших наркотики в колонию с помощью пневмопушки кустарного производства. Ранее пакетики с наркотическим веществом были обнаружены на территории зоны во время обхода.

 

«Поставщиков» зелья вычислили сотрудники полиции. Позже на одной из дорог они остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. В машине также найдены свертки с марихуаной (0,5 кг). Затем были задержаны два подельника подозреваемого. У одного из них в ходе обыска по месту жительства обнаружили ту самую пневматическую пушку, сообщает ТАСС.

 

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК.

Забайкалье колония наркотики

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