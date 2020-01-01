В Китае автобус провалился под землю вместе с пассажирами

Сегодня, 13:53

Александр Зуев

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В Китае автобус провалился под землю вместе с пассажирами

В Китае пассажирский автобус вместе с людьми целиком провалился под землю. Инцидент произошел накануне в городе Синин около 5-ти часов вечера по местному времени. Автобус подъезжал к остановке. Рядом толпились люди, ожидавшие, когда он окончательно остановится и откроет двери для пассажиров. 

В это время передние колеса машины неожиданно проваливаются сквозь асфальт. Несколько человек, стоявших рядом, летят вниз во внезапно образовавшийся провал, остальные бросаются в разные стороны. 

Через несколько секунд провал увеличивается настолько, что поглощает весь автобус, наверху остается лишь его задняя верхняя часть. 

В итоге 6 человек погибли, 16 получили увечья. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Причины произошедшего пока не установлены, сообщает 5-tv.ru.

Китай автобус провал

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