Под Вологдой от взрыва петарды погиб мужчина

Сегодня, 11:41

Александр Зуев

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Под Вологдой от взрыва петарды погиб мужчина

В Великоустюгском районе (Вологодская обл.) близ автобусной остановки обнаружены тело местного жителя 1974 г. рождения и остатки петарды. Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Новатор. При осмотре правоохранители обнаружили характерные повреждения руки и в области груди. 

«Обнаружены следы травматической ампутации пальцев руки пострадавшего и характерные повреждения в области груди. Следователи изъяли остатки разорвавшейся петарды, а также осмотрели жилище мужчины, где обнаружили и изъяли еще одну целую петарду», – говорится в релизе управления СКР. 

Соседи погибшего сообщили, что в последнее время пострадавший злоупотреблял спиртными напитками, жаловался на жизнь и высказывал намерение покончить жизнь самоубийством. 

Правоохранители приступили к доследственной проверке. Тело направлено на экспертизу. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, друзья и близкие потерпевшего.

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