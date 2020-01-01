Под Вологдой от взрыва петарды погиб мужчина

В Великоустюгском районе (Вологодская обл.) близ автобусной остановки обнаружены тело местного жителя 1974 г. рождения и остатки петарды. Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Новатор. При осмотре правоохранители обнаружили характерные повреждения руки и в области груди.
Соседи погибшего сообщили, что в последнее время пострадавший злоупотреблял спиртными напитками, жаловался на жизнь и высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.
Правоохранители приступили к доследственной проверке. Тело направлено на экспертизу. Устанавливаются и опрашиваются свидетели, друзья и близкие потерпевшего.
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