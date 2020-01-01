Пьяная мать в поезде Москва-Симферополь бросила 10-месячную дочь в туалет

Сегодня, 10:52

Александр Зуев

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Пьяная мать в поезде Москва-Симферополь бросила 10-месячную дочь в туалет

В ночь на пятницу, когда поезд, следовавший в Симферополь, подъезжал к Крымскому мосту, в одном из купейных вагонов произошло ЧП: полураздетая пьяная женщина бросила младенца в туалет. Инцидент записала камера видеонаблюдения. 

На кадрах видно, что женщина быстро выходит из своего купе, волоча за руку малышку. Подойдя к туалету, она швырнула в него 10-месячную дочь и ушла. За матерью бежала старшая дочь, пытавшаяся отнять у нее ребенка, но у нее ничего не вышло. Ей оставалось лишь поднять с полу малышку и передать подоспевшему отцу. 

«После случившегося ребенок был доставлен в больницу с различными травмами», – цитирует источника «Регион Online». 

Как отреагировали на это происшествие правоохранители, не сообщается.

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