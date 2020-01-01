Под Ульяновском столкнулись несколько автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 15:39

Александр Зуев

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Под Ульяновском столкнулись несколько автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие

На участке трассы А-151 под Ульяновском (на 182 км) произошло массовое ДТП: столкнулись четыре легковушки. В результате две пассажирки скончались, еще четыре человека получили травмы. 

На запрос РЕН.ТВ в управлении МВД по Ульяновской области уточнили, что, по предварительным данным, в аварии виноват водитель «Датсуна», выехавший на встречную полосу движения и совершивший столкновение с «Ниссаном». Находившиеся в «Датсуне» две пассажирки скончались на месте. Водители и две другие пассажирки пострадали, их доставили в ближайшую больницу. 

Остальные машины, попавшие в аварию, получили незначительные повреждения. Сейчас на месте работают правоохранители и спасатели. Выясняются причины произошедшего.

Ульяновская область ДТП

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