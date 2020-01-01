В Иркутске у девятиклассника диагностировали открытую форму туберкулеза

У девятиклассника одной из школ Иркутска диагностировали туберкулез в открытой форме.

Как стало известно СМИ, у подростка диагностировали заболевание еще 19 декабря. В школу же эта информация поступила 24 декабря. В настоящее время больной находится на стационарном лечении.

Стоит отметить, что все санитарно-противоэпидемиологические мероприятия проведены. В региональном минздраве уточнили, что в семье мальчика случаев туберкулеза не было, не болеют и ближайшие родственники. Где школьник заразился заболеванием установить не удалось.

Напомним, туберкулез – это инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое палочками Коха. При этом заболевании поражаются легкие, а также оно может поражать другие органы и системы. Зачастую болезнь протекает на ранней стадии в скрытой бессимптомной форме.

Как объяснили эксперты, палочка Коха - присутствует в организме примерно каждого третьего человека на планете. Однако в большинстве случаев заболевание не развивается, т.к. иммунная система оказывает сопротивление.