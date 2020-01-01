В Китае ликвидирован преступник, захвативший заложников

В автономной области Внутренняя Монголия (на севере Китая) правоохранители ликвидировали мужчину, вооруженного пистолетом и взрывным устройством, который захватил в заложники 3 человека.

Инцидент произошел накануне в административном центре региона Хух-Хото. Переговоры с вооруженным преступником начались около 11 часов утра, пишет China.org.cn со ссылкой на местное полицейское управление. Какие конкретно требования выдвигал мужчина, полиция не сообщает. Однако известно, что при невыполнении условий, он обещал убить заложников и взорвать здание, в котором находился.

Переговоры велись весь день, однако результатов достигнуто не было. В восьмом часу вечера снайпер ликвидировал преступника. Заложники не пострадали. Взрывное устройство обезврежено. Полиция продолжает расследование, пообещав сообщить подробности позже.