В Карелии умер 62-летний диабетик после отказа скорой выехать на вызов

Вчера, 21:59

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В Карелии умер 62-летний диабетик после отказа скорой выехать на вызов

В поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии 12 января днем умер 62-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом. К нему отказалась приехать скорая из райцентра, сообщает «Новая газета».

Родственники рассказали, что мужчина еще с самого утра почувствовал себя плохо и не мог даже подняться с кровати. Семья вызвала скорую, но оказалось, что медики попросту не могут приехать. 

В поселке нет своей больницы и даже медиков. Единственная скорая находится в соседнем селе Педаны, но и здесь все не так просто.

«Сегодня машина эта уехала на другой вызов в соседнее село, а так как мобильной связи нет, им не смогли дозвониться», - цитирует газета родственников умершего мужчины.

Сын 62-летнего пенсионера все же надеялся на то, что помощь будет оказана. Он позвонил в Медвежьегорскую ЦРБ, но оператор попросту отказалась высылать машину, поскольку по бумагам машина скорой помощи имеется в соседнем селе.

«На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», - добавил сын диабетика, который после этого телефонного разговора умер через два часа.

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