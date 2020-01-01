В Курской области директору интерната инкриминируют хищение пенсий детей-инвалидов

Сегодня, 16:54

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В Курской области директору интерната инкриминируют хищение пенсий детей-инвалидов

В Курской области задержана директор интерната, которую правоохранители небезосновательно подозревают в хищении пенсий воспитанников заведения - детей-инвалидов. Предположительно, женщина завладела 1,5 млн рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, директор интерната обналичивала деньги с расчетных счетов детей. Она предварительно беседовала с ними и, войдя в доверие, предлагала купить необходимые им вещи.

«Стоимость приобретенного товара была значительно меньше, чем размер полученных в банке средств. Оставшимися деньгами женщина распоряжалась по собственному усмотрению», - поведала Волк.

Предварительно полицейские установили, что размер ущерба, который был причинен четверым воспитанникам с инвалидностью, превысил полтора миллиона рублей. Не исключено, что потерпевших было больше - это уже выяснят следователи в процессе расследования, которое идет.

Подозреваемая нынче находится на подписке о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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