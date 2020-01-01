Под Калугой экс-сотрудник ГИБДД сбил на обочине пешехода

Сегодня, 14:23

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Под Калугой экс-сотрудник ГИБДД сбил на обочине пешехода

Днем 12 января на территории Калужской области бывший сотрудник ГИБДД сбил на обочине пешехода. С места аварии он скрываться не стал и дождался прибытия на место происшествия стражей порядка.

В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства инцидента. РЕН ТВ сообщил, что рассматривается версия умышленного наезда на пешехода. И на нее наталкивают кадры с видеорегистратора, обнародованные в сети на сайте телеканала.

На записи видно, как пешеход идет по обочине и не выходит на проезжую часть.

Водитель же в определенный момент резко выворачивает руль в сторону обочины и сбивает мужчину.

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