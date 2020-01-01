В Шерегеше турист наткнулся на собственную лыжу и умер

Турист из Новосибирской области погиб после катания на лыжах в кузбасском Шерегеше. На трассе с ним приключился несчастный случай - мужчина упал и наткнулся на собственную лыжу.

Подробности трагедии приводит РИА Новости, корреспондентам которого удалось пообщаться с сотрудниками пресс-службы администрации Таштагольского района.

Лыжник передвигался на трассе с большой скоростью, ничего не предвещало беды. Но на одной из развилок турист неожиданно принял решение двигаться в другую сторону. Оно оказалось роковым.

«Он вначале хотел в одну сторону поехать, потом принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу», - поведали в пресс-службе.

Турист получил тяжелые травмы и потерял очень много крови. Кроме того, у него еще был и шок. Пострадавший был в срочном порядке доставлен в Таштагольскую городскую больницу, где его прооперировали.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины - он умер.