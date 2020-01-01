В Бурятии овцекрадом оказался проворный наркоман

Сегодня, 10:12

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В Бурятии овцекрадом оказался проворный наркоман

В Кяхтинском районе Бурятии полицейские по «горячим» следам раскрыли кражу овец. Заявление об их пропаже поступило от 43-летней жительницы поселка Октябрьский. Выяснилось, что овцекрадом был ее проворный сосед-наркоман.

Женщина, сообщая об украденных овцах, рассказала, что неизвестный вор стащил животных прямо у нее со двора. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.

Преступление удалось раскрыть по «горячим» следам местному участковому, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии. Полицейский задержал соседа потерпевшей - 50-летний мужчина был уже ранее судим за наркопреступление.

На удивление, он оказался чрезвычайно проворным - успел продать украденных овечек еще до своего задержания.

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