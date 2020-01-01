В Сызрани на пожаре найден труп 31-летнего мужчины

Сегодня, 09:41

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В Сызрани на пожаре найден труп 31-летнего мужчины

31-летний мужчина найден мертвым при пожаре в Сызрани, который произошел 11 января на улице Монтажной.
Информация о пожаре поступила на дежурный пульт экстренных служб от очевидцев в субботу около 22:45. Со слов очевидцев, они увидели, как из под крыши частного дома №34 на улице Монтажной идет дым, и решили вызвать пожарных.

Сотрудники экстренных служб, прибыв по указанному адресу, проникли в дом для тушения огня. В 23:14 пожар был ликвидирован. Как сообщили в пожарной службе Сызрани, в доме горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров.
При осмотре дома был обнаружен мертвый мужчина. О причинах смерти его не сообщается, и пока нет информации, умер он в результате пожара, либо скончался еще до того, как он начался.
Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины и причины возгорания в доме.

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