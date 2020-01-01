Модель Ксения Пунтус находится в реанимации в тяжелом состоянии после падения из окна

21-летняя российская модель и актриса Ксения Пунтус находится в реанимации в тяжелом состоянии после падения из окна квартиры, сообщают источники.

К слову, Ксения после падения была в сознании и самостоятельно попросила прохожего вызвать ей скорую помощь, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что до инцидента молодая модель вместе со своим 19-летним возлюбленным, внуком известного режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым отдыхали в одном их московских баров. В заведении молодой человек, который учится на экономическом факультете МГУ, перебрал с алкоголем, и друзья увезли парочку домой к Бакову в центре Москвы. Пунтус выпала из окна третьего этажа многоэтажного дома, пока он спал. Момент падения Андрей не заметил, его разбудили сотрудники правоохранительных органов, от которых он и узнал подробности трагедии.

Инцидент произошел около 04:00 утра. Скорую помощь вызвал проходящий мимо дворник. Ксению госпитализировали в одну из московских больниц, у нее диагностировали перелом ноги и ребра.

Причины падения модели из окна пока неизвестны.