В Санкт-Петербурге с погоней задержан 50-летний наркодилер

С погоней пришлось задерживать в Санкт-Петербурге водителя иномарки, который едва не сбил пешехода.

Полицейские начали преследовать эту иномарку еще на Софийской, когда заметили, что водитель выбросил из окна некий пакетик. Автомобиль двигался с большой скоростью и, понятно, что правоохранители не могли проигнорировать это, пишет 78.ru.

Задержать водителя удалось лишь на улице Седова. Сообщается, что водитель вел себя неадекватно и бился головой о лобовое стекло, а также попытался отбиться от правоохранителей.

При этом журналистам водитель сообщил, что еще 4 пакетика с неизвестным веществом, которые полицейские нашли в автомобиле, ему не принадлежат. Он утверждает, что ему их подкинули. Источник в полиции предположил, что в свертках может находиться наркотическое вещество, а задержанного мужчину подозревают в торговле наркотиками.

Сообщается, что задержанному водителю иномарки 50 лет. У него двое детей.