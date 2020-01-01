Экс-полицейский из Челябинской области предстанет перед судом за секс с мальчиками

Сегодня, 16:45

0

Image
Экс-полицейский из Челябинской области предстанет перед судом за секс с мальчиками

В Челябинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела полиции Миасса и с утвержденным обвинительным заключением направили его в суд. Экс-полицейского обвиняют в совершении сексуальных преступлений в отношении трех несовершеннолетних детей - речь идет о мальчиках в возрасте от 11 до 13 лет.

Во время следствия всплыло, что мужчина со склонностями к педофилии познакомился с подростками в социальной сети. Изначально он просил их прислать ему фотографии эротического характера. А позже в Златоусте, где он проживал, назначил им встречи. Дети пришли, полицейский предложил им заняться сексом за деньги и мальчики согласились.

Задержали его в том же Златоусте, а позже и уволили из органов за дискредитацию.

Обвиняемый в преступлениях женат, у него есть двое своих детей, передает Znak.com. Свою вину в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних он признал. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Лента

В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, 12 лет прожившая в одном вольере с рысью

Сегодня, 16:59

Экс-полицейский из Челябинской области предстанет перед судом за секс с мальчиками

Сегодня, 16:45

В Омске в 2020 году зафиксирован первый случай заболевания гонконгским гриппом

Сегодня, 16:19

МИД РФ вернул Киеву ноту по Крыму без рассмотрения

Сегодня, 16:05

В Красноярске задержаны 18 женщин, получивших выплаты на несуществующих детей

Сегодня, 15:29

Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

Сегодня, 14:18

В Ковдорской больнице студенты-медики 7 часов делали ампутацию ноги

Сегодня, 14:10

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle