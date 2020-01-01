В Красноярске задержаны 18 женщин, получивших выплаты на несуществующих детей

Сегодня, 15:29

Александр Зуев

0

Image
В Красноярске задержаны 18 женщин, получивших выплаты на несуществующих детей

Первоначально в поле зрения красноярских следователей попала женщина, сообщившая работникам ЗАГСа лживые сведения о рождении ребенка на дому, подкрепив их показаниями лжесвидетелей. Полученные документы она отнесла в Пенсионный фонд и получил затем материнский капитал. 

Правоохранители расширили проверку и выявили еще около двух десятков подобных фактов. В итоге были задержаны 18 женщин, чьи действия нанесли государству ущерб на сумму более 9-ти млн. рублей. 

Все они привлечены к ответственности по ст. УК «мошенничество при получении выплат». На их имущество наложен арест. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, – 6 лет колонии.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в релизе МВД РФ.   
Красноярск мошенничество

Лента

В Ленинградском зоопарке умерла кошка Дуся, 12 лет прожившая в одном вольере с рысью

Сегодня, 16:59

Экс-полицейский из Челябинской области предстанет перед судом за секс с мальчиками

Сегодня, 16:45

В Омске в 2020 году зафиксирован первый случай заболевания гонконгским гриппом

Сегодня, 16:19

МИД РФ вернул Киеву ноту по Крыму без рассмотрения

Сегодня, 16:05

В Красноярске задержаны 18 женщин, получивших выплаты на несуществующих детей

Сегодня, 15:29

Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

Сегодня, 14:18

В Ковдорской больнице студенты-медики 7 часов делали ампутацию ноги

Сегодня, 14:10

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle