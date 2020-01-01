В Красноярске задержаны 18 женщин, получивших выплаты на несуществующих детей

Первоначально в поле зрения красноярских следователей попала женщина, сообщившая работникам ЗАГСа лживые сведения о рождении ребенка на дому, подкрепив их показаниями лжесвидетелей. Полученные документы она отнесла в Пенсионный фонд и получил затем материнский капитал.

Правоохранители расширили проверку и выявили еще около двух десятков подобных фактов. В итоге были задержаны 18 женщин, чьи действия нанесли государству ущерб на сумму более 9-ти млн. рублей.

Все они привлечены к ответственности по ст. УК «мошенничество при получении выплат». На их имущество наложен арест. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, – 6 лет колонии.