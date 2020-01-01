В Красноярском крае мужчина изнасиловал и задушил скотчем несовершеннолетнюю сестру

Сегодня, 12:57

Александр Зуев

0

Image
В Красноярском крае мужчина изнасиловал и задушил скотчем несовершеннолетнюю сестру

В Березовке (Красноярский край) следователи раскрыли преступление 10-летней давности. Подозреваемый выдал себя на допросе, проведенном с использованием детектора лжи, сообщает «КП Красноярск». 

По данным газеты, ссылающейся на пресс-службу СКР, девочка 14-ти лет пропала еще в 2010 году. Правоохранители уголовного дела не возбуждали, завели только розыскное. По некоторым данным, девушку видели на ж/д станции, вроде бы она собиралась куда-то ехать. Поэтому всё «спустили на тормозах». 

Однако недавно следователи вернулись к старым материалам и выяснили, что последний, с кем общалась девочка, был ее взрослый брат (родной только по отцу). Когда с ним беседовали, он начал нервничать. Проверили его показания на полиграфе, и тот показал, что подозреваемый лжет. 

В итоге тело девушки (точнее, то, что от него осталось) нашли под полом его старого дома в забетонированной яме. 

«По версии следователей, зайдя в дом, мужчина надругался над сестрой. Потом перемотал ее тело скотчем, даже рот. Поэтому она задохнулась. Дальше он вырыл в подполье яму, спрятал там труп и залил бетоном. И жил себе спокойно 10 лет», – пишет издание.
Красноярский край изнасилование убийство

Лента

Американский пенсионер расстрелял коммунальщика за нерадивость

Сегодня, 14:18

В Ковдорской больнице студенты-медики 7 часов делали ампутацию ноги

Сегодня, 14:10

Ксения Собчак на отдыхе заговорила о «проклятии» Куршавеля

Сегодня, 14:00

В Москве из-за крыс закрыли магазин «Пятерочка»

Сегодня, 13:38

Ученым удалось создать прототип ускорителя частиц на чипе

Сегодня, 13:37

В Саратове отчим, угрожая топором, на глазах матери изнасиловал падчерицу

Сегодня, 13:20

В Красноярском крае мужчина изнасиловал и задушил скотчем несовершеннолетнюю сестру

Сегодня, 12:57

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle