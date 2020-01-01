В Ковдорской больнице студенты-медики 7 часов делали ампутацию ноги.

Следственным отделом по Кандалакше СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Основанием послужил случай, который произошел в июле 2019 года. В ходе проверки, которую провели в филиале ГОАУЗ МЦРБ «Ковдорская больница», было установлено, что вместо хирурга пациента оперировали студенты.



Как показала проверка, несмотря на то, что хирург знал о том, что студенты медицинских институтов не имеют права самостоятельно проводить какие-либо хирургические операции и не обладают необходимыми для проведения операций знаниями и навыками, врач поручил проведение операции трем студентам четвертого курса медицинского института. Он не только не принимал участия в оперативном лечении пациента, но и несколько раз покидал операционную. В итоге, студенты смогли завершить операцию лишь за 7 часов, а пациент находился под анестезией около 8 часов.

В прокуратуре, проведя проверку по факту произошедшего, установили, что врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента. Следствие продолжает устанавливать подробные обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебные экспертизы. Врачу-хирургу, который поручил проведение операции студентам, грозит до двух лет лишения свободы.