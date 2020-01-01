В Ленобласти неизвестный дважды изнасиловал женщину-инвалида

В Подпорожском районе (Ленинградская обл.) полиция разыскивает мужчину, который, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил женщину – инвалида третьей группы. Преступление совершено в четверг. Полиция подозревает 42-летнего безработного.

Согласно сообщению РЕН.ТВ , преступник напал на жертву в Подпорожье на пр. Ленина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Затем завел в пустующий барак и вновь надругался над ней. После этого забрал у женщины мобильник, довел до ближайшего жилого дома и скрылся.

Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.