В Ленобласти неизвестный дважды изнасиловал женщину-инвалида

Сегодня, 10:49

Александр Зуев

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В Ленобласти неизвестный дважды изнасиловал женщину-инвалида

В Подпорожском районе (Ленинградская обл.) полиция разыскивает мужчину, который, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил женщину – инвалида третьей группы. Преступление совершено в четверг. Полиция подозревает 42-летнего безработного. 

Согласно сообщению РЕН.ТВ, преступник напал на жертву в Подпорожье на пр. Ленина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Затем завел в пустующий барак и вновь надругался над ней. После этого забрал у женщины мобильник, довел до ближайшего жилого дома и скрылся. 

Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ленинградская область изнасилование

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