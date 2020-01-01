В Якутии мужчина сбросил свою супругу с балкона

В Якутии житель Ленска пойдет под суд за покушение на убийство своей жены.

Как установило следствие, октября 2019 года 40-летний мужчина употреблял алкоголь со своей 48-летней женой у себя в квартире, расположенной на третьем этаже одной из хрущевок города. В какой-то момент они начали ссориться. Мужчине не понравилось, что его супруга слишком много, по его мнению, пьет алкоголя.

Супруги вышли на балкон квартиры, где их ссора продолжилась. Во время конфликта мужчина толкнул женщину руками к перилам, после чего приподнял ее и перекинул через ограждение. Женщина попыталась удержаться и схватилась за руки мужа, но он разжал ее пальцы и она рухнула вниз.

Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза, ребер, плечевой. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти ее жизнь.

Мужчина свою вину признал и дал следователю показания о причинах и обстоятельствах произошедшего. Поскольку расследование этого уголовного дела уже завершено, и по нему есть обвинительное заключение, то оно направлено в суд для рассмотрения по существу, о чем сообщили в СК по Якутии.