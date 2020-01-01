В Сосновом Бору женщина нашла в квартире трупы матери и брата

Сегодня, 13:23

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В Сосновом Бору женщина нашла в квартире трупы матери и брата

48-летняя неработающая женщина в среду, 8 января, обнаружила в квартире дома 27 по проспекту Героев Сталинграда в Сосновом Бору тела своих брата и матери.
Со слов женщины, она пришла домой после праздников, но, войдя в квартиру, наткнулась на тело мертвого старшего брата и мать. Умершей женщине было 72 года, а ее сыну – 50. Об этой шокирующей находке она сразу же сообщила в полицию, сообщает издание Конкретно.

На трупах эксперты при первом осмотре на месте происшествия не обнаружили признаков насильственной смерти. Тела умерших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить точную причину их кончины.
С места происшествия были изъяты отпечатки пальцев и прочие пригодные для исследования предметы. После завершения экспертизы будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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