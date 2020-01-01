В здании Центробанка РФ взорвался газовый баллон. Есть пострадавший

В четверг в главном здании Центробанка РФ в Москве (ул. Неглинная) произошел взрыв – из-за несоблюдения мер безопасности взорвался баллон с газом. На место выехали экстренные службы, в том числе спасатели, полиция и бригады скорой помощи.

Согласно публикации РЕН.ТВ , пострадал один из сотрудников центрального офиса. О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не известно.

По данным EADaily, взрыв произошел во время ремонтно-строительных работ, имя пострадавшего – Михаил Шеян.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о возможных разрушениях нет. В какой части здания произошло ЧП, также не сообщается.