В здании Центробанка РФ взорвался газовый баллон. Есть пострадавший

Сегодня, 12:24

Александр Зуев

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В здании Центробанка РФ взорвался газовый баллон. Есть пострадавший

В четверг в главном здании Центробанка РФ в Москве (ул. Неглинная) произошел взрыв – из-за несоблюдения мер безопасности взорвался баллон с газом. На место выехали экстренные службы, в том числе спасатели, полиция и бригады скорой помощи. 

Согласно публикации РЕН.ТВ, пострадал один из сотрудников центрального офиса. О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего не известно. 

По данным EADaily, взрыв произошел во время ремонтно-строительных работ, имя пострадавшего – Михаил Шеян. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о возможных разрушениях нет. В какой части здания произошло ЧП, также не сообщается.

Москва Центробанк взрыв

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