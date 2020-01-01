На Украине неизвестный ранил чиновницу из арбалета

На Украине сотрудницу Бориспольского горсовета ранили из арбалета. В это время она находилась на детской площадке, расположенной во дворе дома. Имя потерпевшей – Нина Ковалдо, она работает в управлении образования.

«Стрела пробила ладоней руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельный», – написал в « Фейсбуке » секретарь горсовета Ярослав Годунок.

По словам чиновника, он уже связывался с врачами и те сообщили, что состояние пациентки стабильное. Сейчас ведется расследование. По предварительным данным, стрела была выпущена из дома напротив. Собирается вся возможная информация о жильцах многоэтажки.

Он подчеркнул, что инцидент произошел на детской площадке. «Аж кровь стынет, когда подумаешь, что могло бы произойти», – добавил Годунок.

Версии полиции о мотивах совершенного преступления не приводятся.