В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с парнем

Сегодня, 12:00

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В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с парнем

В Омске дочь убила 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.
Расправились с женщиной любовники из-за того, что она пригрозила сообщить об их связи в полицию. 15-летняя девушка и ее 18-летний приятель решили, что лучше ее убить, поскольку став любовником несовершеннолетней, парень мог угодить в тюрьму.
Как удалось установить следствию, в день, когда произошло убийство, мать 15-летней девушки, работавшая продавщицей, вернулась домой раньше. Она застала свою несовершеннолетнюю дочь в постели с любовником. Женщина пригрозила молодому человеку полицией и после этого дочь и ее приятель напали на нее. На теле убитой судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.
Стоит отметить, что после зверского нападения, совершенного в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года, женщина смогла дозвониться своей знакомой. Та и вызвала ей неотложку. Но в больнице Омска жертва нападения умерла.
«В результате молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу», — указано в официальном сообщении пресс-службы СК РФ.
Теперь дочь убитой и ее любовник заключены под стражу. Расследование ведется по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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