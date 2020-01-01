В Ленобласти двухлетний мальчик умер, подавившись фасолью

Сегодня, 10:55

Александр Зуев

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В Ленобласти двухлетний мальчик умер, подавившись фасолью

Жители Петербурга оставили своего малыша на даче у 80-летней бабушки, и та недосмотрела за внуком – он умер, поперхнувшись фасолью. Сушеный плод попал, что называется «не в то горло» и перекрыл доступ воздуха. Рядом с ним в этот момент никого из взрослых не оказалось. 

Инцидент произошел накануне в садоводческом товариществе «Керамик» в половине второго дня, сообщает «Комсомолка». Рядом с телом 2-летнего мальчика обнаружена пластиковая банка, наполненная сушеной фасолью. Труп отправлен на исследование. 

По данным газеты, ссылающейся на правоохранительные органы, родители ребенка – вполне благополучные люди, проживающие в Петербурге. Они и раньше оставляли сына с бабушкой, и не могли предположить, что этот визит закончится столь трагично.

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