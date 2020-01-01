В Ленобласти двухлетний мальчик умер, подавившись фасолью

Жители Петербурга оставили своего малыша на даче у 80-летней бабушки, и та недосмотрела за внуком – он умер, поперхнувшись фасолью. Сушеный плод попал, что называется «не в то горло» и перекрыл доступ воздуха. Рядом с ним в этот момент никого из взрослых не оказалось.

Инцидент произошел накануне в садоводческом товариществе «Керамик» в половине второго дня, сообщает «Комсомолка ». Рядом с телом 2-летнего мальчика обнаружена пластиковая банка, наполненная сушеной фасолью. Труп отправлен на исследование.

По данным газеты, ссылающейся на правоохранительные органы, родители ребенка – вполне благополучные люди, проживающие в Петербурге. Они и раньше оставляли сына с бабушкой, и не могли предположить, что этот визит закончится столь трагично.