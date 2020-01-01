На балконе в Петербурге обнаружен труп, который пролежал там два года

Два года на балконе одного из домов на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Петербурга пролежал труп.

Об этом стало известно 7 января. В полиции города сообщили, что получили информацию от 30-летнего мужчины, который сообщил в дежурную часть о том, что на балконе одной из квартир дома № 3 по улице Антонова-Овсеенко нашёл скелетированный труп неизвестного.

Сразу же по указанному адресу выехала полиция. Предварительно, мужчина, тело которого нашли на балконе, умер по естественным причинам. Внешне признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Тело направлено на экспертизу. По факту обнаружения тела проводится проверка.

Соседка из квартиры этажом ниже рассказала журналистам, что труп мог пролежать на балконе около двух лет. По ее словам, она примерно два года назад заметила, что под навесным потолком в районе балкона в ее квартире начали появляться черви-опарыши. Сосед сверху в квартиру свою ее не пустил и наличие червей отрицал. Женщине в ЖЭКе посоветовали убраться и загерметизировать потолок.

«Сразу пошла к соседу сверху, но на балкон меня не пустили. Сосед сказал, что у него все хорошо, и никаких червей нет. Полицию вызывать не стали, запахов никаких не было», — рассказывает петербурженка.

И вот спустя два года у этого соседа найден на балконе труп. Петербурженка удивляется, как могло так произойти, что все это время соседи по коммунальной квартире не слышали запаха разлагающегося тела.