В Колпино медики пытаются спасти жизнь избитой и отравленной девушки

Сегодня, 13:40

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В Колпино медики пытаются спасти жизнь избитой и отравленной девушки

В Колпино 7 января у дома №38, расположенного на проспекте Ленина наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил избитую девушку.
Она была госпитализирована, и медики выяснили, что ее не только избили, но и отравили неизвестным веществом. При осмотре на теле пострадавшей были обнаружены ушибы. Также она получила травму головы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полиции подчеркнули, что состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. Личность пострадавшей уже установлена. Это 17-летняя подопечная одного из центров содействия семейному воспитания. Она является первокурсницей колледжа.
О произошедшем самостоятельно девушка ничего сообщить не смогла. Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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