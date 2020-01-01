В Колпино медики пытаются спасти жизнь избитой и отравленной девушки

В Колпино 7 января у дома №38, расположенного на проспекте Ленина наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил избитую девушку.

Она была госпитализирована, и медики выяснили, что ее не только избили, но и отравили неизвестным веществом. При осмотре на теле пострадавшей были обнаружены ушибы. Также она получила травму головы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полиции подчеркнули, что состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. Личность пострадавшей уже установлена. Это 17-летняя подопечная одного из центров содействия семейному воспитания. Она является первокурсницей колледжа.

О произошедшем самостоятельно девушка ничего сообщить не смогла. Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.