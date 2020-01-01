СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе Boeing в Иране

Стали известны имена украинцев, погибших при крушении самолета в Тегеране.

Ранее уже сообщалось, что на борту лайнера Boeing МАУ находились 11 граждан Украины: 9 членов экипажа и 2 пассажира.

По данным Telegram-канал Baza, в авиакатастрофе погибли: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Ольга Кобюк, Алена Малахова, Алексей Наумкин, Игорь Матков и Денис Лыхно. Эта информация пока официально не подтверждена.

Предварительно, граждан РФ на борту самолета разбившегося на окраинах Тегерана, не было. По информации Telegram-канала «Украина 24/7», большинство пассажиров граждане Ирана (71 человек) и Канады (73). На борту самолета также были граждане Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Напомним, в ночь на 8 января 2020 года стало известно, что в окрестностях Тегерана рухнул пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины». Он разбился спустя несколько минут после взлета. Предварительно, причиной крушения авиалайнера могла стать техническая неисправность. Сообщается, что основной версией крушения пока считается возгорание двигателей.