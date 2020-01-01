В Иране разбился пассажирский украинский Boeing: 176 человек погибли

Сегодня, 09:59

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В Иране разбился пассажирский украинский Boeing: 176 человек погибли

В Иране потерпел крушение пассажирский Boeing, который вылетел из аэропорта Тегерана в Киев.
Крушение произошло примерно через 2 минуты после взлета самолета. Все, кто находился в самолете, погибли. На его борту были 176 человек, включая 9 членов экипажа, о чем сообщили в МЧС Ирана. Посольство России в Исламской республике сейчас выясняет, были ли на борту самолета граждане Российской Федерации. Власти Ирана сообщают, что большинство погибших – граждане Исламской республики.

Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность авиалайнера. В СМИ же появилась информация о том, что самолет был сбит противозенитной ракетой «Аль-Хадад». Федеральные авиационные власти США уже запретили полеты гражданской авиации над Ираном, Ираком и Персидским заливом.
Спасатели уже обнаружили черный ящик разбившегося борта. Предварительно сообщается, что самолет разбился из-за возгорания двигателя.

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