В Иране разбился пассажирский украинский Boeing: 176 человек погибли

В Иране потерпел крушение пассажирский Boeing, который вылетел из аэропорта Тегерана в Киев.

Крушение произошло примерно через 2 минуты после взлета самолета. Все, кто находился в самолете, погибли. На его борту были 176 человек, включая 9 членов экипажа, о чем сообщили в МЧС Ирана. Посольство России в Исламской республике сейчас выясняет, были ли на борту самолета граждане Российской Федерации. Власти Ирана сообщают, что большинство погибших – граждане Исламской республики.

Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность авиалайнера. В СМИ же появилась информация о том, что самолет был сбит противозенитной ракетой «Аль-Хадад». Федеральные авиационные власти США уже запретили полеты гражданской авиации над Ираном, Ираком и Персидским заливом.

Спасатели уже обнаружили черный ящик разбившегося борта. Предварительно сообщается, что самолет разбился из-за возгорания двигателя.

Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy