В Твери 20-летняя девушка обокрала случайного собутыльника

В Твери в отдел полиции обратился 29-летний местный житель, который заявил о краже.

Потерпевший отметил, что у него из квартиры были похищены 10 тысяч рублей со школы. Со слов мужчины, накануне преступления он распивал в своей квартире алкогольные напитки в компании малознакомой девушки, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

На нее и пало подозрение. Сотрудники полиции выехали на место преступления. Они опросили соседей и возможных свидетелей, а также изъяли необходимые для экспертизы частицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи вышли на предполагаемую похитительницу. Ею оказалась 20-летняя местная жительница, она задержана.

Подозреваемая признала свою вину, деньги вернуть она не смогла, так как уже потратила их.

В отношении молодой девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.