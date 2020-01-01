В Ульяновске 3-летний мальчик задохнулся, играя в прятки

Сегодня, 14:54

Виталий Фетисов

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В Ульяновске 3-летний мальчик задохнулся, играя в прятки

Ужасная трагедия произошла вечером 5 января в квартире одного из жилых домов на улице Отрадной Засвияжского района Ульяновска - играя в прятки погиб 3-летний мальчик.

Как рассказал отец погибшего ребенка, они играли с сыном в прятки. Малыш залез в кровать-трансформер, чтобы спрятаться от папы.

Через 30 минут отец нашел ребенка уже мертвым. По предварительной информации, мальчик задохнулся.

По данным прокуратуры, ребенок проживал в благополучной семье.

По данному факту правоохранительными органами начата проверка.

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