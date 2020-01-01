Грудной младенец насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Сегодня, 14:38

Виталий Фетисов

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Грудной младенец насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) 7-месячный ребенок стал жертвой забывчивости родной матери.

По предварительным данным, утром 5 января 40-летняя женщина уложила спать ребенка в коляске на балконе, вспомнила о собственном малыше мать только спустя 5 часов. К тому моменту младенец уже не подавал признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Опер Слил».

Эта семейная трагедия разыгралась в жилом доме на улице Орлова. Официальной причиной смерти мальчика стало переохлаждение — температура воздуха в городе днем не поднимается выше отметки в минус 10 градусов по Цельсию, а утром температура достигает и минус 20.

СКР по Хабаровскому краю по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК «Убийство малолетнего».

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  • СКРЕПОСТАНХУЛИ!!!!
  • суда по фото она ебанутая. Почему ребенок без одежды!?
  • это пиздец просто. все никак не на празднуются н нажруться. дите наверное орал дай бог родители ниче не слышали все блять пляшут нахуй не напляшутся
  • Это ж как так можно к малышке было относиться,чтоб без одежды на балконе оставить?
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