На Алтае мужчина из мести сжег внедорожник соседа

Внедорожник «Тойота Ленд Крузер Прадо» 2003 года сгорел после ссоры двух мужчин, проживающих по соседству в селе Верх-Суетка Сеутского района Алтайского края.

Установлено, что поджег автомобиль 52-летний мужчина после того, как поссорился со своим соседом. Он решил отомстить ему и пробрался к нему во двор, где и стоял внедорожник. Автомобиль сгорел в считанные минуты: огонь уничтожил моторный отсек и переднюю часть кузова.

В ходе следственных действий была установлена личность подозреваемого в поджоге. Подозреваемый был задержан и он сразу признался в содеянном. Теперь ему придется выплатить причиненный ущерб.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. До суда подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.