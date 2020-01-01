Беременная женщина погибла в ДТП в Усольском районе Иркутской области

Ночью 3 января смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Усольском районе Иркутской области на автотрассе Р-255 «Сибирь».

36-летняя беременная женщина, водитель иномарки Honda Stream, погибла при опрокидывании автомобиля средства в кювет, сообщает сегодня, 6 января пресс-служба МВД России области.

Автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, двигался из Усолья-Сибирского в Ангарск.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, ее 22-летний пассажир был экстренно госпитализирован в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.