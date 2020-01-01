Беременная женщина погибла в ДТП в Усольском районе Иркутской области

Сегодня, 09:35

Виталий Фетисов

0

Image
Беременная женщина погибла в ДТП в Усольском районе Иркутской области

Ночью 3 января смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Усольском районе Иркутской области на автотрассе Р-255 «Сибирь».

36-летняя беременная женщина, водитель иномарки Honda Stream, погибла при опрокидывании автомобиля средства в кювет, сообщает сегодня, 6 января пресс-служба МВД России области.

Автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, двигался из Усолья-Сибирского в Ангарск.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия, ее 22-летний пассажир был экстренно госпитализирован в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Лента

Доктор Мясников рассказал о пяти бесполезных народных методах лечения

Сегодня, 13:06

На Алтае мужчина из мести сжег внедорожник соседа

Сегодня, 12:47

Фазель: МЧМ по хоккею 2023 будет проходить в Новосибирске и Омске

Сегодня, 11:32

Дочь Сулеймани Зейнаб предрекла США и Израилю «темные дни»

Сегодня, 10:22

Беременная женщина погибла в ДТП в Усольском районе Иркутской области

Сегодня, 09:35

Samsung на выставке CES 2020 покажет флагманский безрамочный телевизор

Вчера, 23:08

На Сахалине мужчина зарезал друзей и сжег дом с трупами

Вчера, 22:05

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle