На Сахалине мужчина зарезал друзей и сжег дом с трупами

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор мужчине, который в гостях убил своих друзей.

Подсудимый пришел в гости к друзьям, и во время застолья зарезал мужчину и женщину, после чего сжег дом с их телами и убежал с места преступления.

По данным следствия, ссора во время распития алкогольных напитков произошла между мужчинами. Хозяйка жилища в этот момент находилась в другой комнате. Женщина услышала, что ее сожитель в другой комнате дерется с гостем, и побежала их разнимать. В порыве конфликта злоумышленник сначала ударил ножом женщину, после чего нанес еще 14 ударов ножом мужчине.

Потом преступник поджег постельное белье в квартире и сбежал с места преступления.

Соседи увидели, что в доме начался пожар и вызвали спасателей. После того, как огонь удалось потушить, МЧСники в стенах полусгоревшего дома нашли трупы двух людей. Злоумышленника сумели оперативно задержать. Следствие довело его вину. Суд приговорил убийцу к 16 годам тюремного заключения.