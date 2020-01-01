В ростовском кафе посетители устроили поножовщину

Сегодня, 11:07

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В ростовском кафе посетители устроили поножовщину

Ножевыми ранениями закончился поход в кафе для двух молодых мужчин, которые пришли на подмогу. Во время ссоры незнакомцы пырнули их холодным оружием и сбежали.

Происшествие случилось вечером 30 декабря в кафе на улице Мечникова в донской столице. Туда пришел отдохнуть местный житель. Через некоторое время к нему подошли двое незнакомцев и затеяли ссору, сообщает donday.

Посетитель кафе, прикинув, что силы неравные, позвонил брату и вызвал его на подмогу. Сам же, пока они добирались, сбежал. Но его родственник прихватил еще и друга, им и довелось решать конфликт.

Оба они приняли участие в потасовке, где и получили ножевые ранения. Мужчины были госпитализированы в одну из больниц Ростова.

Полиция проводит проверку по факту поножовщины и разыскивает незнакомцев, которые приходят в кафе с ножами.

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