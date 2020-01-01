В Волгограде рецидивист ранил ножом женщину-таксиста

В Волгограде в поселке Ангарский на улице Тимофеева 2 января вечером рецидивист нанес несколько ножевых ранений женщине из службы такси.

Мать троих детей 35-летняя водитель «Яндекс.Такси» Елена Глебова была доставлена в больницу. Ей наложили несколько десятков швов.

Стали известны подробности этого нападения.



Оказалось, что первоначально в автомобиль к Глебовой сели сразу три человека – женщина и двое мужчин. Они долго колесили по городу, подыскивая ломбард. Спустя некоторое время двое пассажиров вышли, и в салоне остался только 39-летний подозреваемый. Он попросил отвезти его на улицу Тимофеева в поселке Ангарский, пишет Волгоградская правда.

Со слов коллеги пострадавшей, мужчина платить отказался, и Глебова сообщила об этом в рабочий чат. Но буквально сразу же поступило сообщение, что клиент расплатился. А через несколько минут от нее пришло сообщение о нападении.

Спасли Елену, с ее слов, мужчины, которые выпивали у подъезда. Они смогли также задержать нападавшего, уложив его на асфальт и удерживая до приезда правоохранителей.

Таксистку увези в больницу. К моменту прибытия медиков она потеряла много крови. Но сейчас, к счастью, ее жизни уже ничего не угрожает.