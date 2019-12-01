Румынские хирурги по неосторожности сожгли пациентку на операционном столе

Хирурги одной их бухарестских клиник, в прямом смысле слова, сожгли свою пациентку прямо на операционном столе. Основная версия правоохранителей – преступная халатность врачей во время операции.

По данным «Газеты.ру », ссылающейся на «Би-би-си», 66-летняя женщина поступила в клинику с диагнозом рак поджелудочной железы. Опухоль должны были удалить путем хирургического вмешательства. Но случилось непредвиденное.

Хирург использовал в ходе операции электрический скальпель, продезинфицированный раствором с высоким содержанием спирта. В какой-то момент вспыхнул огонь, распространившийся по телу пациентки. Спасти женщину не удалось, она умерла через неделю после неудачной операции.

По словам родственников, обратившихся в прокуратуру, клиника долгое время скрывала истинную причину трагедии.