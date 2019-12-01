В Башкирии охотник целился в кабана, а попал в напарника

В Башкирии недалеко от хутора Сюрень Кугарчинского района 37-летний безработный по неосторожности застрелил своего 62-летнего знакомого – сотрудника Росреестра, с которым приехал на охоту. Виновник трагедии заявил, что не пронимает, как такое могло произойти – он был уверен, что целится в кабана, сообщает UfacityNews .

Инцидент произошел днем в воскресенье, у мужчины было ружье «Вепрь». Потрепавший от полученной раны скончался на месте. Стрелок сам вызвал полицию.

Правоохранители осмотрели место происшествия и возбудили дело по факту неосторожного убийства. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемы доставлен в отдел. Проводятся следственные действия.