В Башкирии охотник целился в кабана, а попал в напарника

Сегодня, 18:07

Александр Зуев

0

Image
В Башкирии охотник целился в кабана, а попал в напарника

В Башкирии недалеко от хутора Сюрень Кугарчинского района 37-летний безработный по неосторожности застрелил своего 62-летнего знакомого – сотрудника Росреестра, с которым приехал на охоту. Виновник трагедии заявил, что не пронимает, как такое могло произойти – он был уверен, что целится в кабана, сообщает UfacityNews

Инцидент произошел днем в воскресенье, у мужчины было ружье «Вепрь». Потрепавший от полученной раны скончался на месте. Стрелок сам вызвал полицию. 

Правоохранители осмотрели место происшествия и возбудили дело по факту неосторожного убийства. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемы доставлен в отдел. Проводятся следственные действия.

Башкирия охота убийство

Лента

Китаец отомстил неверной невесте необычным способом

Сегодня, 18:41

В Башкирии охотник целился в кабана, а попал в напарника

Сегодня, 18:07

Депутат Госдумы предложил снизить зарплату законодателей до средней по России

Сегодня, 17:34

В США мать добавляла в капельницу своего сына фекальные массы

Сегодня, 16:58

В Москве пациентка обвинила анестезиолога в изнасиловании

Сегодня, 16:24

Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой

Сегодня, 16:20

Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color

Сегодня, 16:18

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle