В Астрахани посетители кафе провались вместе с полом в подвал

Сегодня, 15:52

Александр Зуев

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В Астрахани посетители кафе провались вместе с полом в подвал

В одном из кафе Астрахани произошло ЧП: нижние конструкции не выдержали тяжести и рухнули в подвал, увлекая за собой мебель и посетителей. Инцидент произошел на ул. Оленегорская в кафе «Мечта». Размер образовавшегося провала – 10 кв. м, сообщает РИА Новости

В момент обрушения в зале находилось 14 человек. Серьезные травмы получили 4 посетителя, все взрослые. 

На место происшествия прибыли спасатели и машины скорой помощи и полиция. Пострадавшие госпитализированы. Работают эксперты. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. О возрасте здания не сообщается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Астрахань кафе провал

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