В Астрахани посетители кафе провались вместе с полом в подвал

В одном из кафе Астрахани произошло ЧП: нижние конструкции не выдержали тяжести и рухнули в подвал, увлекая за собой мебель и посетителей. Инцидент произошел на ул. Оленегорская в кафе «Мечта». Размер образовавшегося провала – 10 кв. м, сообщает РИА Новости .

В момент обрушения в зале находилось 14 человек. Серьезные травмы получили 4 посетителя, все взрослые.

На место происшествия прибыли спасатели и машины скорой помощи и полиция. Пострадавшие госпитализированы. Работают эксперты. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. О возрасте здания не сообщается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.