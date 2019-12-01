Житель Башкирии сжег вместе с домом убитых им женщин

Сегодня, 15:15

Александр Зуев

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Житель Башкирии сжег вместе с домом убитых им женщин

В районном центре Башкирии Бирске задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двух женщин и поджоге частного домовладения с целью сокрытия преступления. В момент задержания мужчина был сильно пьян. 

Трагедия произошла в воскресенье. Подозреваемый пришел в дом своей знакомой, однако между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и зарезал хозяйку, а заодно и находившуюся там гостью. После этого он поджог дом и убежал, сообщает РЕН.ТВ

Трупы женщин обнаружили спасатели при тушении пожара. На частично обгоревших телах удалось разглядеть множественные проникающие ранения. 

Мужчина задержан. Ранее он судим за кражу. Ведется следствие.

Башкирия убийство пожар

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