В Казани глава многодетной семьи задушил жену из-за ревности

Сегодня, 14:16

Александр Зуев

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В Казани глава многодетной семьи задушил жену из-за ревности

В Казани передано в суд дело в отношении 39-летнего мужчины, задушившего свою жену из ревности. Супруги воспитывали троих малолетних детей, старшему из которых исполнилось десять лет. 

Инцидент произошел в августе текущего года. Мужчина задушил супругу веревкой, и сам же вызвал полицию. Тогда он объяснил правоохранителем, что преступление совершил в состоянии аффекта, после того как узнал, что жена уходит от него к любовнику. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом, сообщает «Регион online». 

Между тем родственники убитой не верят ни одному слову мужчины, утверждая, что это у него была женщина на стороне, и жил за счет жены, поскольку нигде не работал. Они несколько раз выходили с ходатайством об аресте обвиняемого. 

Во всех деталях трагедии предстоит разобраться суду.

Казань убийство

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