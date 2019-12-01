В Краснодарском крае 19-летний парень предстанет перед судом за кражу коров

Следственный отдел ОМВД по Абинскому району (Кубань) завершил расследование дела в отношении 19-летнего жителя Тимашевска, совершившего кражу двух коров французской породы. Материалы дела направленны в суд для рассмотрения.
Позже сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был остановлен микроавтобус, в котором подозреваемый перевозил похищенных животных. Молодой человек был доставлен в полицию, а коровы после оформления формальностей переданы владельцу.
На допросе задержанный сознался в совершении кражи. Арестовывать его не стали, ограничились подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – 6 лет колонии.
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