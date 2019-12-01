В Краснодарском крае 19-летний парень предстанет перед судом за кражу коров

Следственный отдел ОМВД по Абинскому району (Кубань) завершил расследование дела в отношении 19-летнего жителя Тимашевска, совершившего кражу двух коров французской породы. Материалы дела направленны в суд для рассмотрения.

«В дежурную часть Отдела МВД РФ по Абинскому району поступило сообщение от местного жителя о пропаже скота. Мужчина пояснил полицейским, что ночью с территории его фермерского хозяйства пропали две коровы французской мясной породы. Ущерб составил около 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Позже сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был остановлен микроавтобус, в котором подозреваемый перевозил похищенных животных. Молодой человек был доставлен в полицию, а коровы после оформления формальностей переданы владельцу.

На допросе задержанный сознался в совершении кражи. Арестовывать его не стали, ограничились подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – 6 лет колонии.