В Краснодарском крае 19-летний парень предстанет перед судом за кражу коров

Сегодня, 13:39

Александр Зуев

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В Краснодарском крае 19-летний парень предстанет перед судом за кражу коров

Следственный отдел ОМВД по Абинскому району (Кубань) завершил расследование дела в отношении 19-летнего жителя Тимашевска, совершившего кражу двух коров французской породы. Материалы дела направленны в суд для рассмотрения. 

«В дежурную часть Отдела МВД РФ по Абинскому району поступило сообщение от местного жителя о пропаже скота. Мужчина пояснил полицейским, что ночью с территории его фермерского хозяйства пропали две коровы французской мясной породы. Ущерб составил около 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Позже сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был остановлен микроавтобус, в котором подозреваемый перевозил похищенных животных. Молодой человек был доставлен в полицию, а коровы после оформления формальностей переданы владельцу. 

На допросе задержанный сознался в совершении кражи. Арестовывать его не стали, ограничились подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – 6 лет колонии.

Краснодарский край кража коровы

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