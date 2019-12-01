В Кузбассе нашли тело 3-х месячного ребенка, которого неадекватная мать выбросила на дорогу

Сегодня, 12:28

Александр Зуев

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В Кузбассе нашли тело 3-х месячного ребенка, которого неадекватная мать выбросила на дорогу

В Кемеровской области 4 дня искали 3-месячную девочку, которую мать оставила на обочине из-за того, что та поперхнулась. О долгом отсутствии матери с ребенком сообщил супруг. Женщина уехала из дома на собственном автомобиле, на звонки не отвечала. Ее задержали через несколько в окрестностях Кемерово по дороге в Юргу. Где именно она оставила дочку, женщина объяснить не сумела. Кроме полиции к поискам подключили спасателей и волонтеров. 

«Девочку нашли мёртвой. Приносим соболезнования семье погибшей малышки. Благодарим всех неравнодушных людей, которые оказывали помощь в розыске младенца», – сообщили изданию «Регион online» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 

По некоторым данным, уехав из дома, женщина собиралась покончить с собой. Задержанную проверят на вменяемость психиатры. Тело девочки отравлено на экспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти. Расследование продолжается.

Кемеровская область ребенок смерть

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