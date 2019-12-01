Под Псковом перевернулся автобус. Девятнадцать пострадавших

Сегодня, 07:56

Александр Зуев

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Под Псковом перевернулся автобус. Девятнадцать пострадавших

В ночь на понедельник (около 3:00) в Гдовском районе (Псковская обл.) вылетел в кювет и опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Минск. По разным данным, в салоне находилось от 50-ти до 52 человек. Согласно информации ресурса 78.ru, пострадали 19 человек, среди них трое малолетних детей. Состояние одного из пострадавших тяжелое. 

На месте работают полиция, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются. В ГИБДД отметил, что дорога ранее была обработана антигололедным средством, дорожное покрытие – влажное. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, не перекрывалось.

Всковская область автобус ДТП

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Под Псковом перевернулся автобус. Девятнадцать пострадавших

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