Под Псковом перевернулся автобус. Девятнадцать пострадавших

В ночь на понедельник (около 3:00) в Гдовском районе (Псковская обл.) вылетел в кювет и опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Минск. По разным данным, в салоне находилось от 50-ти до 52 человек. Согласно информации ресурса 78.ru , пострадали 19 человек, среди них трое малолетних детей. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

На месте работают полиция, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются. В ГИБДД отметил, что дорога ранее была обработана антигололедным средством, дорожное покрытие – влажное. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, не перекрывалось.