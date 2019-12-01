В Ленобласти молодой парень изнасиловал на улице пожилую женщину

В субботу утром неизвестный в Бокситогорске (Ленинградская обл.) напал у гаража на 59-летнюю местную жительницу, работающую в местной больнице врачом. Женщина шла на работу. Злоумышленник подбежал к ней сзади и, схватив за волосы и закрыв рот, надругался. Затем он отобрал у потерпевшей всю имевшуюся наличность (1 тыс. рублей), и скрылся.

Источник в полиции рассказал «Региону онлайн », что, судя по описанию, насильником является молодой человек, ранее привлекавшийся за кражу. Правда, за недостаточностью доказательств его тогда пришлось отпустить.

По факту возбуждено дело, назначены необходимые экспертизы. Ведется поиск преступника.