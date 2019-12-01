В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

Сегодня, 14:43

Александр Зуев

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В Подмосковье от взрыва петарды скончался мужчина

В Московской области произошел несчастный случай: взорвавшаяся петарда нанесла местному жителю смертельные травмы. Инцидент произошел накануне вечером в городе Клин. Так печально закончился для 31-летнего мужчины салют в честь Нового года, сообщает РЕН.ТВ

Полученная потерпевшим рана от взорвавшейся петарды была настолько серьезной, что он скончался еще до приезда бригады медиков. Место происшествия было осмотрено оперативно-следственной группой. Сейчас проводится доследственная проверка. Изъятые на месте предметы, в том числе неиспользованная пиротехническая продукция, отправлены на исследование. Опрошены более 10-ти очевидцев. Подробности произошедшего не уточняются.

Московская область петарда взрыв

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